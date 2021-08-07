Юрченко ведет переговоры с участником квалификации Лиги конференций
Юрченко с большой долей вероятности может перейти в «Ракув»
Украинец ведет переговоры с польским клубом
Владлен Юрченко / фото - ФК Заря
Украинский хавбек Владлен Юрченко ведет переговоры с «Ракувом», сообщает журналист Interia Sport Себастиан Сташевски. Шансы на переход оцениваются как достаточно высокие.
Польский клуб занял второе место в минувшем чемпионате Польши, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
С 2019 года Юрченко выступал за «Зарю». Он провел 68 матчей во всех турнирах, в которых отличился 16 голами и 10 ассистами.
«Легия» отказалась от услуг Владлена Юрченко.
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