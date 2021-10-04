Юрченко: «Слышал в свой адрес с трибун от болельщиков «Зари» много чего. Как-то узнают и больше не будут так кричать»

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Полузащитник «Десны» Владлен Юрченко рассказал о том, почему не продлил контракт с «Зарей» и высказался о дебюте за новую команду, как раз в игре против луганчан.

Контракт с «Зарей»? Было много сложностей. На данный момент не хочу об этом говорить, но первое это то, что мы не сошлись по срокам нового контракта, а второе я не буду пока говорить — может потом как-нибудь расскажу. Сейчас моя задача, сконцентрироваться на клубе, на своей игре и на результате.

Негативная реакция с трибун фанатов Зари? Это футбольная жизнь — не все зависит от меня. Может, болельщики «Зари» обижены, я сегодня слышал с трибун много чего. Но, я думаю, что скоро все как-то узнают и, наверное, не будет больше так думать и говорить».