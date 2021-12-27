«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
Юрченко вернулся в «Зарю»
Хавбек покинул «Десну»
Фото: ФК Десна
Полузащитник Владлен Юрченко вернулся в «Зарю».
Официально о сделке еще не объявили, но на сайте УПЛ он числится именно игроком луганчан. Хотя на фото он еще в футболке «Десны».
Вероятно, полузащитник вновь будет выступать за «Зарю».
В «Десне» хавбек провел почти четыре месяца, проведя за это время семь матчей, забив один мяч.
Он покинул черниговский коллектив по окончании сезона. Сообщалось, что он хочет попасть в европейский клуб.
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