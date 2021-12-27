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Юрченко вернулся в «Зарю»

Хавбек покинул «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:40
Юрченко вернулся в «Зарю»
Фото: ФК Десна

Полузащитник Владлен Юрченко вернулся в «Зарю».

Официально о сделке еще не объявили, но на сайте УПЛ он числится именно игроком луганчан. Хотя на фото он еще в футболке «Десны».

Фото: УПЛ
Вероятно, полузащитник вновь будет выступать за «Зарю».

В «Десне» хавбек провел почти четыре месяца, проведя за это время семь матчей, забив один мяч.

Он покинул черниговский коллектив по окончании сезона. Сообщалось, что он хочет попасть в европейский клуб.

Андрей Усмонов
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Заря Десна Владлен Юрченко

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