Юрченко вернулся в «Зарю»

Хавбек покинул «Десну»

Фото: ФК Десна

Полузащитник Владлен Юрченко вернулся в «Зарю».

Официально о сделке еще не объявили, но на сайте УПЛ он числится именно игроком луганчан. Хотя на фото он еще в футболке «Десны».

Фото: УПЛ

Вероятно, полузащитник вновь будет выступать за «Зарю».

В «Десне» хавбек провел почти четыре месяца, проведя за это время семь матчей, забив один мяч.

Он покинул черниговский коллектив по окончании сезона. Сообщалось, что он хочет попасть в европейский клуб.