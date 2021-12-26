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Юрченко: «Я разорвал контракт с «Десной»

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15:02
Юрченко: «Я разорвал контракт с «Десной»
Владлен Юрченко / Фото: ФК Десна

Украинский полузащитник Владлен Юрченко сообщил, что разорвал контракт с «Десной».

– Так вы разорвали контракт с «Десной» или нет?

– Да, разорвал.

– В чем причина?

– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.

– Новую команду ищите в Европе или Украине?

– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.

– Возвращение в «Зарю» возможно?

– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.

– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?

– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.

– «Десна» рассчиталась с вами по зарплате?

– Не полностью.

– Правда, что вы вернетесь в «Десну», если зимой не перейдете в европейский клуб?

– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.


Ранее «Десну» покинули Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Десна Владлен Юрченко

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