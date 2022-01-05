Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба

Фото - ФК Карпаты Львов

Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил возможность наложения на львовские «Карпаты» трансферного бана за долги прекратившего существование предшественника.

В то же время, устоявшаяся судебная практика CAS и FIFA идентифицирует футбольный клуб не просто как конкретное юридическое лицо с реквизитами, а как бренд, состоящий из таких элементов: название, цвета, болельщики, история, спортивные достижения, эмблема, трофеи, стадион, список игроков, исторические фигуры и т.п., которые позволяют его отличить от всех других клубов.

Совпадение ряда таких критериев может стать поводом для того, что клуб будут рассматривать как «спортивного преемника». Спортивный преемник несуществующего клуба может нести ответственность за выполнение обязательств этого бывшего клуба, несмотря на то, что правопреемник не является стороной какого-либо соглашения.

Причем это не новые правила. Первые кейсы «футбольного правопреемства» были установлены около 15 лет назад. «Новые» «Карпаты» даже не удосужились изменить такой знаковый атрибут, как логотип клуба, поэтому, думаю, тут речь идет именно о привлечении футбольного преемника к ответственности по долгам старого клуба.