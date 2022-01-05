Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба

Сообщалось, что на клуб Второй лиги может быть наложен трансферный бан
Футбол Первая лига
22:59
Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба
Фото - ФК Карпаты Львов

Спортивный юрист Илья Скоропашкин оценил возможность наложения на львовские «Карпаты» трансферного бана за долги прекратившего существование предшественника.

Скорее всего, речь идет о футбольном правопреемстве. Этот механизм создан для защиты от такого негативного явления, как фиктивное банкротство. Всем известны примеры, когда накопивший большие долги футбольный клуб прекращает свое существование, а на его месте возникает якобы новый клуб, очищенный от долгов.

В то же время, устоявшаяся судебная практика CAS и FIFA идентифицирует футбольный клуб не просто как конкретное юридическое лицо с реквизитами, а как бренд, состоящий из таких элементов: название, цвета, болельщики, история, спортивные достижения, эмблема, трофеи, стадион, список игроков, исторические фигуры и т.п., которые позволяют его отличить от всех других клубов.

Совпадение ряда таких критериев может стать поводом для того, что клуб будут рассматривать как «спортивного преемника». Спортивный преемник несуществующего клуба может нести ответственность за выполнение обязательств этого бывшего клуба, несмотря на то, что правопреемник не является стороной какого-либо соглашения.

Причем это не новые правила. Первые кейсы «футбольного правопреемства» были установлены около 15 лет назад. «Новые» «Карпаты» даже не удосужились изменить такой знаковый атрибут, как логотип клуба, поэтому, думаю, тут речь идет именно о привлечении футбольного преемника к ответственности по долгам старого клуба.

Ранее в «Карпатах» опровергли переход Евгения Хачериди.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карпаты UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»
UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»
Футбол Первая лига
03 января 20:54
Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году
Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году
Футбол В Европе
24 декабря 2021г. 09:44
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Футбол Сборная Украины
23 декабря 2021г. 16:36
1
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 2021г. 14:40
Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется
Тема дня
Будет новая война? FIFA планирует проводить ЧМ раз в два года, UEFA отчаянно сопротивляется
Футбол В мире
21 декабря 2021г. 11:47
Дулуб рассказал о том, что его «Львов» поддерживали даже болельщики «Карпат»
Дулуб рассказал о том, что его «Львов» поддерживали даже болельщики «Карпат»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 2021г. 20:38

Новости: Футбол

Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба
Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба
Первая лига
22:59
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Первая лига
22:37
«Барселона» с Алвесом одержала волевую победу над скромным «Линаресом» в Кубке Испании
«Барселона» с Алвесом одержала волевую победу над скромным «Линаресом» в Кубке Испании
В Европе
22:22
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
Украинская Премьер-лига
21:51
Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Официально. Лунин снова сыграет за «Реал» в Кубке Испании
Украинские легионеры
21:21
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Шевченко сдал отрицательный тест на коронавирус. Он будет руководить «Дженоа» в ближайшем матче
Серия А (Италия)
21:02
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
В Польском футбольном союзе отказались комментировать информацию о назначении Шевченко
Серия А (Италия)
20:41
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
Дани Алвес сыграет за «Барселону» впервые за 5,5 лет
В Европе
20:10
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Украинские легионеры
19:57
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости