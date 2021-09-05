Юрист Шевченко: «Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было»
Юрист бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко рассказал о ситуации с контрактом специалиста и УАФ.
— Инициатива с новым контрактом должна была исходить от тренерского штаба или от УАФ? Какой механизм пролонгации? Как я понимаю, договориться об этом стороны должны были до 30 июля.
— Как свидетельствует практика взаимоотношений сторон с 2016 года, под каждое продление контракта подвязывался конкретный чемпионат. По итогам чемпионата принималось решение УАФ – продлевать контракт или нет.
В прошлом году состоялся Исполком УАФ, на котором было принято решение о пролонгации. Мы считаем, что в нынешнем случае, после завершения чемпионата Европы, УАФ должна была принять собственное решение про продление контракта.
Это не воля одной особы. УАФ – структура большая. Тренерский штаб свое согласие во время встреч и общения с УАФ предоставлял.
Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было
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