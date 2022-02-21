В ближайшие дни форвард «Александрии» приступит к тренировкам
Юрий Гура оценил уровень адаптации новичков «Александрии» и рассказал о потерях
Также специалист поделился мнением о хавбеке «Динамо»
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура оценил уровень адаптации новичков и сообщил о выбывших среди них.
Конечно, можно говорить об усилении. Однако стоит учитывать такой важный фактор, как готовность футболистов к нашим принципам игры. Им еще нужно адаптироваться. Тем более, что Денис Костышин недавно получил травму, а Артур Авагимян переболел бронхитом.
Получается, что необходимую нагрузку из-за пропущенного времени он не получил. Так что если вести речь об усилении, то оно реально должно быть в игровом плане, а не по опубликованному в прессе чьему-то мнению.
Билошевский? Мне его действия импонировали еще в ту пору, когда он был в юношеской команде киевского «Динамо» U-19. Хотелось бы, чтобы он благодаря желанию работать и прислушиваться к тренерским советам и рекомендациям добывал место в основном составе. Богдан должен понимать, что его не просто так позвали из столичного клуба.
Гура также рассказал о состоянии Кирилла Ковальца, Сергея Гриня и Сергея Рыбалки.
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