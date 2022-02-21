Юрий Гура оценил уровень адаптации новичков «Александрии» и рассказал о потерях

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура оценил уровень адаптации новичков и сообщил о выбывших среди них.

Получается, что необходимую нагрузку из-за пропущенного времени он не получил. Так что если вести речь об усилении, то оно реально должно быть в игровом плане, а не по опубликованному в прессе чьему-то мнению.

Билошевский? Мне его действия импонировали еще в ту пору, когда он был в юношеской команде киевского «Динамо» U-19. Хотелось бы, чтобы он благодаря желанию работать и прислушиваться к тренерским советам и рекомендациям добывал место в основном составе. Богдан должен понимать, что его не просто так позвали из столичного клуба.