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Юрий Мороз – лучший тренер 4-го тура УПЛ

«Черноморец» добыл первую победу после возвращения в элиту
Футбол Украинская Премьер-лига
14:05
Юрий Мороз – лучший тренер 4-го тура УПЛ
Юрий Мороз / Фото - Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз признан лучшим специалистом четвертого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника одесситов 4,6 баллами.

Подопечные Мороза в 4-м туре украинской Премьер-лиги переиграли «Мариуполь» (3:2). Таким образом, команда набрала свои первые очки в турнирной таблице.

Несмотря на победу в поединке, специалист отметил, что результат ему понравился больше, чем игра.

Сергей Стаднюк
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Черноморец Юрий Мороз Мариуполь

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