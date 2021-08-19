Тренер «Мариуполя» назвал причину поражения от «Черноморца»
Юрий Мороз – лучший тренер 4-го тура УПЛ
«Черноморец» добыл первую победу после возвращения в элиту
Юрий Мороз / Фото - Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз признан лучшим специалистом четвертого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника одесситов 4,6 баллами.
Подопечные Мороза в 4-м туре украинской Премьер-лиги переиграли «Мариуполь» (3:2). Таким образом, команда набрала свои первые очки в турнирной таблице.
Несмотря на победу в поединке, специалист отметил, что результат ему понравился больше, чем игра.
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