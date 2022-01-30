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Юрий Вернидуб рассказал, как научил своего сына матерным словам

Тренер поделился неординарным подходом
Футбол Украинские легионеры
13:34
Юрий Вернидуб рассказал, как научил своего сына матерным словам
Юрий Вернидуб / фото - FC Sheriff

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как воспитывал своего сына Виталия Вернидуба, который выступает за луганскую «Зарю».

Дети прислушиваются к вашим советам?

«Был случай. Возвращался домой после тренировки, а сын Виталий на улице гулял с детьми. Слышу знакомый голос и такой мат хороший. Смотрю – Виталик. Говорю: «Пошли домой».

Сели, рассказал ему все маты, которые есть. Говорю: «Эти слова никуда не выкинешь. Наш богатый и могучий русский язык. Я тебя просто прошу, это не годится. Ты ребенок, рано». Он: «А ты же говоришь», а у меня, бывает, проскакивает. Говорю: «Виталь, я уже взрослый, у меня и то проскакивает. Давай договоримся: если услышишь, можешь сразу сделать замечание. Но тебе не годится».

Это подействовало. С тех пор ни разу не слышал в школе, что мой сын ругается».

Ранее Вернидуб назвал ситуацию в «Шерифе» настоящим дурдомом.

Источник: ОТДУШИВДУШУ Павел Харченко
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Теги

Шериф Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб

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