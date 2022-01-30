Вернидуб – о «Шерифе»: «Дурдом, честно скажу, большой дурдом»
Юрий Вернидуб рассказал, как научил своего сына матерным словам
Тренер поделился неординарным подходом
13:34
Юрий Вернидуб / фото - FC Sheriff
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как воспитывал своего сына Виталия Вернидуба, который выступает за луганскую «Зарю».
Дети прислушиваются к вашим советам?
«Был случай. Возвращался домой после тренировки, а сын Виталий на улице гулял с детьми. Слышу знакомый голос и такой мат хороший. Смотрю – Виталик. Говорю: «Пошли домой».
Сели, рассказал ему все маты, которые есть. Говорю: «Эти слова никуда не выкинешь. Наш богатый и могучий русский язык. Я тебя просто прошу, это не годится. Ты ребенок, рано». Он: «А ты же говоришь», а у меня, бывает, проскакивает. Говорю: «Виталь, я уже взрослый, у меня и то проскакивает. Давай договоримся: если услышишь, можешь сразу сделать замечание. Но тебе не годится».
Это подействовало. С тех пор ни разу не слышал в школе, что мой сын ругается».
Ранее Вернидуб назвал ситуацию в «Шерифе» настоящим дурдомом.
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