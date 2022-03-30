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Юрий Вернидуб воюет за Украину в артиллерии на передовой

Настоящий герой
Футбол Украинская Премьер-лига
14:00
Юрий Вернидуб воюет за Украину в артиллерии на передовой
Юрий Вернидуб / Фото: Twitter

Украинский тренер Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ в горячей точке, на передовой, сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, местонахождение Вернидуба называть запрещено.

Известно, что специалист находится в подразделении артиллерии. Его приблизительное местоположение – Юг Украины.

Ранее Вернидуб высказался о своем вступлении в ряды ВСУ.

Петр Приходько
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Юрий Вернидуб

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