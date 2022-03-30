Вернидуб: «Не могу понять путина и россиян, которые не против него»
Юрий Вернидуб воюет за Украину в артиллерии на передовой
Настоящий герой
Юрий Вернидуб / Фото: Twitter
Украинский тренер Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ в горячей точке, на передовой, сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, местонахождение Вернидуба называть запрещено.
Известно, что специалист находится в подразделении артиллерии. Его приблизительное местоположение – Юг Украины.
Ранее Вернидуб высказался о своем вступлении в ряды ВСУ.