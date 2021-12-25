Юрий Вирт назвал главную проблему «Вереса» в сезоне

Юрий Вирт / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о кадровых проблемах в ровненском клубе.

В первой части сезона футболку «Вереса» в официальных матчах надевал 21 футболист. Это достаточная обойма для решения задач?

Посмотрите на наш состав: у нас 14 игроков в возрасте 28-34 лет. «Верес» – самый возрастной клуб в УПЛ. Нам нужны молодые ребята, хотя и от футболистов среднего возраста – 24-35 лет – мы не откажемся. Поверьте, мы работаем в этом направлении. Если мы хотим прогрессировать – нужно усиливаться».