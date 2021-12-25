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Юрий Вирт назвал главную проблему «Вереса» в сезоне

Команда идет на 9-й строчке в таблице
Футбол Украинская Премьер-лига
14:52
Юрий Вирт назвал главную проблему «Вереса» в сезоне
Юрий Вирт / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о кадровых проблемах в ровненском клубе.

В первой части сезона футболку «Вереса» в официальных матчах надевал 21 футболист. Это достаточная обойма для решения задач?

«Нет. Пока у нас нет глубины состава. Нам нужна более качественная конкуренция. Пока нас покинуло 4 игрока. Безусловно, мы хотим усилить наш состав, но это не так легко. Есть определенный бюджет и за его рамки мы не можем выходить. Наш президент не раскидывается деньгами. Но он готов финансировать переходы новых футболистов.

Посмотрите на наш состав: у нас 14 игроков в возрасте 28-34 лет. «Верес» – самый возрастной клуб в УПЛ. Нам нужны молодые ребята, хотя и от футболистов среднего возраста – 24-35 лет – мы не откажемся. Поверьте, мы работаем в этом направлении. Если мы хотим прогрессировать – нужно усиливаться».

После первого круга чемпионата «Верес» идет на 9-й строчке, набрав 23 пункта.

Ранее Вирт рассказал, сколько игроков пополнит состав команды этой зимой.

Павел Харченко
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