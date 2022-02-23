Эмери: «Мы недовольны ничьей с «Ювентусом»
«Ювентус» 5 лет подряд не может выиграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
На этот раз сыграли вничью с «Вильярреалом»
07:59
Фото: Twitter
Туринский «Ювентус» 5 лет подряд не может выиграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Opta.
В 2018-м году «Ювентус» сыграл в ничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а затем в 2019, 2020 и 2021 годах проигрывал – «Атлетико» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Порту» (1:2). В двух из последних четырех случаев команда проходила дальше – с «Тоттенхэмом» и «Атлетико».
В нынешнем розыгрыше «Ювентус» не победил «Вильярреал» на выезде (1:1).
В двух последних розыгрышах ЛЧ «Ювентус» останавливался на стадии 1/8 финала.
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