«Ювентус» анонсировал переход Влаховича из «Фиорентины»

Форвард прибыл в Турин, чтобы пройти медобследование

Душан Влахович / фото - ACF Fiorentina

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в туринский «Ювентус» уже этой зимой.

Пресс-служба «синьоры» показала, как 21-летний серб прибыл на клубную базу, чтобы пройти медобследование.

О сумме трансфера и деталях контракта пока что не сообщается, но в СМИ неоднократно звучала цифра в районе 70 миллионов евро.

В текущей кампании Влахович провел за «Фиорентину» 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

В Флоренции фанаты в штыки восприняли уход лидера клуба и даже вывесили возле стадиона «фиалок» баннеры с угрозами. Полиции даже пришлось дежурить возле дома форварда.