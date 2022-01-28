Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
«Ювентус» анонсировал переход Влаховича из «Фиорентины»
Форвард прибыл в Турин, чтобы пройти медобследование
12:14
Душан Влахович / фото - ACF Fiorentina
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в туринский «Ювентус» уже этой зимой.
Пресс-служба «синьоры» показала, как 21-летний серб прибыл на клубную базу, чтобы пройти медобследование.
#Vlahovic #JMedical pic.twitter.com/PZrleu5a9Y— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
О сумме трансфера и деталях контракта пока что не сообщается, но в СМИ неоднократно звучала цифра в районе 70 миллионов евро.
В текущей кампании Влахович провел за «Фиорентину» 24 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 ассиста.
В Флоренции фанаты в штыки восприняли уход лидера клуба и даже вывесили возле стадиона «фиалок» баннеры с угрозами. Полиции даже пришлось дежурить возле дома форварда.
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