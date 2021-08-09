Агуэро не поможет «Барселоне» на старте сезона
«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года
Босниец вернется в Италию
15:30
Фото: AS
«Ювентус» вернет полузащитника Миралема Пьянича из «Барселоны».
Клубы согласовывают сделку о двухлетней аренде. Она будет рассчитана по схеме 1+1.
Каталонцы не рассчитывают на боснийца и хотят с ним расстаться. Это поможет команде разгрузить зарплатную ведомость.
Также Пьянич согласился пойти на снижение зарплаты на 20%, чтобы у «Юве» не было проблем с правилами Серии А и финансового fair-play, сообщает Diario Sport.
Пьянич уже выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В «Барсе» он провел один год, но преимущественно появлялся со скамейки запасных.
Комментарии 0