«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года

Босниец вернется в Италию

Фото: AS

«Ювентус» вернет полузащитника Миралема Пьянича из «Барселоны».

Клубы согласовывают сделку о двухлетней аренде. Она будет рассчитана по схеме 1+1.

Каталонцы не рассчитывают на боснийца и хотят с ним расстаться. Это поможет команде разгрузить зарплатную ведомость.

Также Пьянич согласился пойти на снижение зарплаты на 20%, чтобы у «Юве» не было проблем с правилами Серии А и финансового fair-play, сообщает Diario Sport.

Пьянич уже выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В «Барсе» он провел один год, но преимущественно появлялся со скамейки запасных.