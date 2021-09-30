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«Ювентус» благодаря голу чемпиона Европы минимально переиграл «Челси»

Действующие победители ЛЧ оступились уже во втором туре
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:42
«Ювентус» благодаря голу чемпиона Европы минимально переиграл «Челси»
фото - France24

В матче второго тура группового этапа ЛЧ «Ювентус» в Турине принимал «Челси».

Единственный гол в матче на счету чемпиона Европы Федерико Кьезы, который мощным ударом не оставил шансов голкиперу «аристократов» Эдуару Менди.

«Зебры» возглавили свою группу с шестью очками, а «Челси» с тремя пунктами идет на втором месте.

Группой этап ЛЧ, группа Н

«Ювентус» – «Челси» 1:0

Голы: Кьеза, 46

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур (Кьеллини, 83), Локателли, Рабьо (Маккенни, 77), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).

«Челси»: Менди, Кристенсен (Баркли, 75), Тиаго Силва, Рюдигер, Жоржиньо (Чалоба, 62), Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Хавертц, Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо (18), Зиеш (61), Рюдигер (65), Куадрадо (89).

Павел Харченко
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Теги

Ювентус Челси Федерико Кьеза

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