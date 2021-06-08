«Шахтер» не интересуется Локателли и Берарди
«Ювентус» договорился о контракте с экс-трансферной целью «Шахтера»
Хавбек «Сассуоло» продолжит карьеру в итальянском гранде
15:49
Мануэль Локателли / Фото - juvefc.com«Ювентус» в ближайшее время может заключить соглашение с полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли.
Как сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира, 23-летний игрок сборной Италии уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который будет рассчитан до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
Туринский клуб намерен снизить запрашиваемую сумму за трансфер Мануэля в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и оформил 3 ассиста.
Ранее Локателли отклонил предложение донецкого «Шахтера», куда его хотел пригласить бывший наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
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