«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико»

Туринцы не видят больше усилений для себя

Альваро Мората / Фото: AS

«Ювентус» готов выкупить нападающего Альваро Морату у «Атлетико».

В прошлом году туринцы взяли испанца в аренду на два года. У клуба есть опция выкупа игрока за 35 миллионов евро и «Юве» готов ею воспользоваться.

Руководство уверенно, что за такую цену не найдет форварда лучше. Игроком доволен Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезон Альваро забил уже два мяча за «Ювентус».

Также «Ювентус» хочет купить игрока «Монако».