Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала
«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико»
Туринцы не видят больше усилений для себя
19:50
Альваро Мората / Фото: AS
«Ювентус» готов выкупить нападающего Альваро Морату у «Атлетико».
В прошлом году туринцы взяли испанца в аренду на два года. У клуба есть опция выкупа игрока за 35 миллионов евро и «Юве» готов ею воспользоваться.
Руководство уверенно, что за такую цену не найдет форварда лучше. Игроком доволен Массимилиано Аллегри.
В нынешнем сезон Альваро забил уже два мяча за «Ювентус».
Также «Ювентус» хочет купить игрока «Монако».
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