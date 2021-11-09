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«Ювентус» готовит серьезное усиление в зимнее трансферное окно

Туринцы планируют подписать форварда

Футбол Серия А (Италия)
19:09
«Ювентус» готовит серьезное усиление в зимнее трансферное окно
Душан Влахович

В зимнее трансферное окно главной целью «Ювентуса» станет 21-летний форвард «Фиорентины» Душан Влахович, сообщает Calciomercato.com.

В случае срыва переговоров по Влаховичу туринцы попытаются подписать одного из форвардов: Мауро Икарди (ПСЖ), Дарвин Нуньес («Бенфика»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Джанлука Скамакка («Сассуоло») и Лоренцо Лукка («Пиза»).

Как сообщалось, ранее «Ювентус» вырвал победу над «Фиорентиной» на 91-й минуте.

Карен Агабекян
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