«Ювентус» и Parimatch выпустили совместный видеоролик

Главные звезды чемпиона Италии продемонстрировали схожесть обоих брендов

Звезды «Ювентуса» Артур Мело, Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щенсный снялись в новом видеоролике, который был выпущен официальным беттинг-партнером клуба, брендом Parimatch

Главные звезды чемпиона Италии продемонстрировали схожесть обоих брендов, их энергию и заряженность на победу. Видеоролик получился ярким, современным и уже привлек внимание болельщиков. Реализацию этого проекта осуществила украинская киностудия Electric Sheep Film. Режиссеры, которые работали над созданием видео — Андрей Копоц и Макар Северин. Съемками руководил опытный оператор Никита Кузьменко, ранее работавший с Кэти Перри и Карди Би. Музыку создавал Евгений Филатов, известный также как «The Maneken» - известный украинский композитор и звукорежиссер группы ONUKA. Electric Sheep Film также выполнила финальную визуализацию в сотрудничестве с моушен-дизайн бутиком Massa +.

Видеоролик смогли создать, несмотря на ограничения всемирного локдауна. Партнерство Parimatch, как инновационного бренда, и «Ювентуса» доказало, что в наш век цифровых технологий все возможно.

Стоит отметить, что коллаборация всемирно известного футбольного клуба с букмекером показала доверие представителей европейского спортивного рынка к бренду Parimatch, который является авторитетным представителем в беттинге, а также известным меценатом отечественного спорта. Напомним, что Parimatch первым в Украине получил лицензию как беттинг-компания.

Иван Ляшенко, директор по маркетингу Parimatch:

«В течение последних 6 месяцев мы наблюдали за партнерством двух сильных брендов, обеспечивающих отличное развлечение для миллионов фанатов по всему миру. Шаг за шагом мы укрепляем наши партнерские отношения и рады видеть взрывной коктейль, созданный взаимодополняющей энергией «Ювентуса» и Parimatch. Связь выдающихся футболистов, представляющих один из сильнейших клубов мира, с энергией и смелостью Parimatch — это действительно зрелище».

«Сотрудничество Parimatch и гранда европейского футбола демонстрирует доверие к нам как компании с высокой репутационной составляющей, много сделавшей для развития спорта как в Украине, так и за ее пределами. Такие проекты делают нашу страну более узнаваемой в мире, привлекательной для внешних инвестиций, создают условия для запуска новых интересных программ, делают нас более технологичными», — говорит Вадим Мисюра, представитель Parimatch в Украине.