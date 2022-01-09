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«Ювентус» и ПСЖ не могут договориться о переходе Икарди
Парижане не хотят отпускать 28-летнего форварда на правах аренды
09 января 13:59
Мауро Икарди / фото - Getty Images
ПСЖ и «Ювентус» никак не могут договориться по поводу потенциальной январской сделки по Мауро Икарди, сообщает портал Calciomercato.
Как сообщает источник, туринцы намерены подписать 28-летнего форварда на правах аренды, но ПСЖ отказывается отпускать его на таких условиях и собирается полностью продать игрока.
Икарди нужен «Юве», так как «бьянконери» ищут замену Альваро Морате, который в ближайшее время может переехать в Барселону. Источник также сообщает, что ПСЖ не намерены менять свою позицию, и если «Ювентус» хочет заполучит игрока, руководству придется выложить кругленькую сумму.
Напомним, Зидан согласовал контракт с ПСЖ.
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