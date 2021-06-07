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«Ювентус» и ПСЖ сразятся за Доннарумму

Экс-голкипер «Милана» может продолжить карьеру за пределами Италии


Футбол Серия А (Италия)
07:51
«Ювентус» и ПСЖ сразятся за Доннарумму
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - beinsports
Бывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время определиться касательно своего будущего.

Ранее 22-летний голкипер сборной Италии стал свободным агентом, не сумев подписать новое соглашение с «Миланом».

Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, представители ПСЖ уже провели переговоры с Мино Райолой, который является агентом футболиста. Также в услугах вратаря заинтересован «Ювентус».

Доннарумма сыграл 37 матчей в минувшем сезоне Серии А, пропустив 38 мячей и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Доннарумма согласовал условия личного контракта с парижанами.
Владимир Кириченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма Милан Ювентус ПСЖ

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