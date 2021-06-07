Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта
«Ювентус» и ПСЖ сразятся за Доннарумму
Экс-голкипер «Милана» может продолжить карьеру за пределами Италии
07:51
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - beinsportsБывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время определиться касательно своего будущего.
Ранее 22-летний голкипер сборной Италии стал свободным агентом, не сумев подписать новое соглашение с «Миланом».
Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, представители ПСЖ уже провели переговоры с Мино Райолой, который является агентом футболиста. Также в услугах вратаря заинтересован «Ювентус».
Доннарумма сыграл 37 матчей в минувшем сезоне Серии А, пропустив 38 мячей и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Доннарумма согласовал условия личного контракта с парижанами.