Локателли: «Играем, чтобы снова сделать болельщиков счастливыми»
«Ювентус» хочет арендовать хавбека сборной Италии
Клуб 23-летнего игрока выдвинул свои условия
19:58
Мануэль Локателли / Фото - cbssports«Ювентус» намерен добиться трансфера полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
Стороны провели плодотворную встречу. Туринцы хотят арендовать 23-летнего хавбека за 5-10 миллионов евро с обязательным выкупом за 20-25 миллионов. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Отметим, что «Сассуоло» хочет, чтобы в сделку был включен защитник Раду Дрэгушин. Также возможны варианты с участием нападающих Козимо Да Граки и Феликса Коррейи.
В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0) и стал лучшим игроком матча.
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