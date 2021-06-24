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«Ювентус» хочет арендовать хавбека сборной Италии

Клуб 23-летнего игрока выдвинул свои условия

Футбол Серия А (Италия)
19:58
«Ювентус» хочет арендовать хавбека сборной Италии
Мануэль Локателли / Фото - cbssports
«Ювентус» намерен добиться трансфера полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли

Стороны провели плодотворную встречу. Туринцы хотят арендовать 23-летнего хавбека за 5-10 миллионов евро с обязательным выкупом за 20-25 миллионов. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Отметим, что «Сассуоло» хочет, чтобы в сделку был включен защитник Раду Дрэгушин. Также возможны варианты с участием нападающих Козимо Да Граки и Феликса Коррейи.

В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0) и стал лучшим игроком матча.

Владимир Кириченко
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Теги

Мануэль Локателли Ювентус Сассуоло

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