«Ювентус» хочет избавиться от центрального полузащитника

Руководство «старой синьоры» настроены на перемены

Артур Мело / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело уже этим летом может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

Боссы «зебр» разочарованы игрой и физической формой футболиста, и уже выставили его на трансфер. В клубе ищут новые лица в самую проблемную зону команды – полузащиту, и, похоже, что Артур не входит в их планы.

Махинация с обменом Миралема Пьянича на бразильца не закончилась ничем хорошим ни для «Барселоны», ни для «Ювентуса». Футболисты, которые были основными в своих бывших клубах, сейчас редко появляются на поле, а когда получают свой шанс, то остаются почти незаметными.

Главным претендентом на Артура называют ПСЖ, но конкретных предложений пока не поступало.

Напомним, «Ювентус» может обменять Роналду на Погба.