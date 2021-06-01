Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Ювентус» хочет избавиться от центрального полузащитника

Руководство «старой синьоры» настроены на перемены
Футбол Серия А (Италия)
16:41
«Ювентус» хочет избавиться от центрального полузащитника
Артур Мело / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело уже этим летом может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

Боссы «зебр» разочарованы игрой и физической формой футболиста, и уже выставили его на трансфер. В клубе ищут новые лица в самую проблемную зону команды – полузащиту, и, похоже, что Артур не входит в их планы.

Махинация с обменом Миралема Пьянича на бразильца не закончилась ничем хорошим ни для «Барселоны», ни для «Ювентуса». Футболисты, которые были основными в своих бывших клубах, сейчас редко появляются на поле, а когда получают свой шанс, то остаются почти незаметными.

Главным претендентом на Артура называют ПСЖ, но конкретных предложений пока не поступало.

Напомним, «Ювентус» может обменять Роналду на Погба.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артур Мело Ювентус ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Ювентус» рассчитался с Сарри
«Ювентус» рассчитался с Сарри
Футбол Серия А (Италия)
08:10
Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»
Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»
Автоспорт Формула-1
31 мая 10:23
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Футбол Серия А (Италия)
31 мая 10:04
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 18:21
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 16:58
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы
Футбол Серия А (Италия)
30 мая 16:42

Новости: Футбол

Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
18:39
Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией
Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией
Сборная Украины
18:29
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Украинская Премьер-лига
18:22
«Вердер» нашел нового главного тренера
«Вердер» нашел нового главного тренера
Бундеслига (Германия)
18:06
Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Украинская Премьер-лига
18:00
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Украинская Премьер-лига
17:49
«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока
«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока
Примерa (Испания)
17:36
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Украинская Премьер-лига
17:27
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Примерa (Испания)
17:19
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости