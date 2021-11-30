«Ювентус» могут спустить в Серию Б и лишить чемпионства
Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли
заявил, что «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить чемпионского титула.
«Система обвинений очень серьезна и проливает зловещий свет на последние чемпионаты, учитывая, что в последние годы было реальное доминирование «Ювентуса», которое закончилось в прошлом сезоне.
Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед соперниками, то Федерация и Управление рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наложить санкции на ответственных.
Помимо индивидуальных санкций, клуб не будет освобожден от наказания. По этой причине и для защиты тысяч болельщиков мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию Б и отменить последние титулы в лиге, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций».
Напомним, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и экс-спортивный директор Фабио Паратич подозреваются в финансовых махинациях.
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