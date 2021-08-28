Новый сезон – старый Азар. Тесты показали, что бельгиец в ужасной форме
«Ювентус» может приютить Азара после отъезда Роналду в АПЛ
Бельгиец может продолжить карьеру в Серии А
12:21
Эден Азар / Фото - therealchamps.com«Ювентус» в связи с переходом Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» может подписать атакующего хавбека «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.
30-летний бельгиец является приоритетном трансфером туринского клуба.
Напомним, Азар сыграл в обоих стартовых матчах «Реала» в новом сезоне и отметился голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Азар может вернуться в лондонское «Челси».
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