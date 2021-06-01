«Ювентус» хочет избавиться от центрального полузащитника
«Ювентус» может вернуть бывшего игрока
Проблемная полузащита туринцев может быть усилена
22:22
Миралем Пьянич / фото - Goal
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернутся в туринский «Ювентус», сообщает Tuttosport.
31-летний футболист несчастлив в каталонском клубе, и мечтает воссоединиться с Массимилиано Аллегри, под руководством которого показывал лучший футбол в своей карьере.
Пьянич выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020, пока не стал часть сомнительной сделки по обмену на Артура.
Ранее в СМИ была информация, что боссы «Ювентуса» разочарованы в Артуре, и хотят избавиться от игрока.
В минувшем сезоне босниец отыграл в сине-гранатовой футболке 30 матчей и не отметился голевыми действиями.
Напомним, ранее Пьянич говорил, что разочарован сезоном в «Барсе».
Комментарии 0