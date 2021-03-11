«Ювентус» намерен продать Роналду летом

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter

По информации источника, клубу тяжело тянуть зарплату 36-летнего португальца, которая составляет 31 миллион евро в год. Именно по этой причине в «Ювентуса» начали рассматривать вариант продажи Роналду летом.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, «Ювентус» с Роналду на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.