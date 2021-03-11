Впервые за 16 лет и Месси и Роналду не будет в четвертьфинале Лиги чемпионов
«Ювентус» намерен продать Роналду летом
У португальца слишком высокая зарплата
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter
По информации источника, клубу тяжело тянуть зарплату 36-летнего португальца, которая составляет 31 миллион евро в год. Именно по этой причине в «Ювентуса» начали рассматривать вариант продажи Роналду летом.
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.
Напомним, «Ювентус» с Роналду на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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