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«Ювентус» нашел замену Дибале. Им оказался вингер «Челси»

У 23-летнего американца нет постоянной игровой практики в лондонском клубе
Футбол Серия А (Италия)
19:14
«Ювентус» нашел замену Дибале. Им оказался вингер «Челси»
Кристиан Пулишич / Фото - akhbar-newseg.com
«Ювентус» намерен провернуть трансфер вингера «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича. Об этом сообщает Football Italia.

23-летний игрок не попадает в основную обойму лондонской команды: в сезоне-2021/22 Пулишич лишь 10 раз выходил в стартовом составе «Челси» в АПЛ. 

«Ювентус» видит в американце потенциальную замену аргентинцу Пауло Дибале, который покинет клуб по окончании сезона и подпишет контракт с Интером.

Отметим, что контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. 
Владимир Кириченко
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Теги

Кристиан Пулишич Челси Ювентус Пауло Дибала

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