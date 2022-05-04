«Челси» желает распрощаться с Пулишичем
«Ювентус» нашел замену Дибале. Им оказался вингер «Челси»
У 23-летнего американца нет постоянной игровой практики в лондонском клубе
19:14
Кристиан Пулишич / Фото - akhbar-newseg.com«Ювентус» намерен провернуть трансфер вингера «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича. Об этом сообщает Football Italia.
23-летний игрок не попадает в основную обойму лондонской команды: в сезоне-2021/22 Пулишич лишь 10 раз выходил в стартовом составе «Челси» в АПЛ.
«Ювентус» видит в американце потенциальную замену аргентинцу Пауло Дибале, который покинет клуб по окончании сезона и подпишет контракт с Интером.
Отметим, что контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
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