«Ювентус» нашел замену Роналду в «Эвертоне»

Клуб вернет форварда

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«Ювентус» нашел замену нападающему Криштиану Роналду.

Клубе вернет форварда Мойзе Кина. Он принадлежит на данный момент «Эвертону», которого он продал туда два года назад.

Прошлый сезон он провел в аренде в ПСЖ и за 26 матчей забил 13 мячей. В нынешнем сезоне он успел отыграть один матч в АПЛ.

Кин уже прибыл в Турин и вскоре подпишет контракт, сообщает CalcioNews24.

Накануне, «Ювентус» проиграл «Эмполи» (0:1).