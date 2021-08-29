Эффект Роналду. «Ювентус» сенсационно проиграл дома новичку Серии А
«Ювентус» нашел замену Роналду в «Эвертоне»
Клуб вернет форварда
11:10
Фото: AFP
«Ювентус» нашел замену нападающему Криштиану Роналду.
Клубе вернет форварда Мойзе Кина. Он принадлежит на данный момент «Эвертону», которого он продал туда два года назад.
Прошлый сезон он провел в аренде в ПСЖ и за 26 матчей забил 13 мячей. В нынешнем сезоне он успел отыграть один матч в АПЛ.
Кин уже прибыл в Турин и вскоре подпишет контракт, сообщает CalcioNews24.
Накануне, «Ювентус» проиграл «Эмполи» (0:1).
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