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«Ювентус» нашел замену Роналду в лице Холанда

Туринцы включатся в борьбу за забивного форварда «Боруссии»
Футбол Серия А (Италия)
17 марта 18:32
«Ювентус» нашел замену Роналду в лице Холанда
Криштиану Роналду / Фото: EPA/Scanpix/LETA

«Ювентус» ближайшим летом может расстаться со своей главной звездой – Криштиану Роналду, а заменить его руководители туринского клуба желают форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Как уточняет источник, Роналду уже дал указание своему агенту, Хорже Мендешу, искать новый клуб. Претендентов может быть три – это «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и мадридский «Реал».

Если переход португальца все же состоится, то туринцы намерены побороться с «Барселоной» и еще несколькими европейскими грандами за норвежского голеадора.

«Боруссия» уже выставила ценник на Холанда.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ювентус Эрлинг Холанд Криштиану Роналду

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