«Ювентус» не отпустил Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро

Клуб не стал вести переговоры

Фото: Marca

«Ювентус» получил щедрое предложение по полузащитнику Федерико Кьезе.

«Челси» готов был заплатить 100 миллионов евро за итальянца, сообщает Bild. Это стартовая сумма, с которой «Юве» готов вести переговоры.

Впрочем, туринцы не ответили на предложение «Челси». Клуб хочет сохранить одну из звезд Евро-2020 в команде. Кьеза забилдва мяча на турнире.

Ранее по Кьезе сделала запрос «Бавария».