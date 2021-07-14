Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Ювентус» не отпустил Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро

Клуб не стал вести переговоры
Футбол Серия А (Италия)
14:43
«Ювентус» не отпустил Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро
Фото: Marca

«Ювентус» получил щедрое предложение по полузащитнику Федерико Кьезе.

«Челси» готов был заплатить 100 миллионов евро за итальянца, сообщает Bild. Это стартовая сумма, с которой «Юве» готов вести переговоры.

Впрочем, туринцы не ответили на предложение «Челси». Клуб хочет сохранить одну из звезд Евро-2020 в команде. Кьеза забилдва мяча на турнире.

Ранее по Кьезе сделала запрос «Бавария».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Федерико Кьеза Ювентус Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
Футбол Серия А (Италия)
13:28
«Боруссия» объявила, что не отпустит Холанда этим летом
«Боруссия» объявила, что не отпустит Холанда этим летом
Футбол Бундеслига (Германия)
12:41
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
Футбол Бундеслига (Германия)
13 июля 16:10
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 июля 08:54
1
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
Футбол Бундеслига (Германия)
12 июля 18:12
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Футбол Сборная Украины
12 июля 14:06
4

Новости: Футбол

Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Сборная Украины
16:48
Харьков может стать претендентом на проведение Суперкубка UEFA
Харьков может стать претендентом на проведение Суперкубка UEFA
Суперкубок UEFA
16:19
Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»
Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»
Первая лига
16:00
Жоржиньо: «Золотой мяч»? Мы живем мечтами, но надо быть честным»
Жоржиньо: «Золотой мяч»? Мы живем мечтами, но надо быть честным»
В Европе
15:51
Стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан
Стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан
Украинская Премьер-лига
15:48
Тренер «Таврии»: «Когда вернут Крым, тогда и поеду туда»
Тренер «Таврии»: «Когда вернут Крым, тогда и поеду туда»
Первая лига
15:42
Селезнев готов играть за такие деньги? Назван потолок зарплат в «Минае»
Селезнев готов играть за такие деньги? Назван потолок зарплат в «Минае»
Украинская Премьер-лига
15:37
Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»
Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»
Сборная Украины
15:20
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
Украинская Премьер-лига
14:48
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости