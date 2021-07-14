«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
«Ювентус» не отпустил Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро
Клуб не стал вести переговоры
14:43
Фото: Marca
«Ювентус» получил щедрое предложение по полузащитнику Федерико Кьезе.
«Челси» готов был заплатить 100 миллионов евро за итальянца, сообщает Bild. Это стартовая сумма, с которой «Юве» готов вести переговоры.
Впрочем, туринцы не ответили на предложение «Челси». Клуб хочет сохранить одну из звезд Евро-2020 в команде. Кьеза забилдва мяча на турнире.
Ранее по Кьезе сделала запрос «Бавария».
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