Гасперини: «В матче с «Ювентусом» нам не повезло в решающие моменты»
«Ювентус» не потерпел ни одного поражения в этом сезоне, когда на воротах стоял Буффон
Туринский клуб выиграл Кубок Италии
20 мая 10:59
Джанлуиджи Буффон / Фото: Getty Images
Туринский «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне, если на воротах стоял Джанлуиджи Буффон, сообщает Opta.
В нынешнем сезоне Буффон провел 14 матчей за «Ювентус», в которых команда одержала 12 побед и дважды сыграла вничью.
Отметим, что в последнем матче Буффона «Ювентус» выиграл Кубок Италии.
Напомним, 43-летний Буффон покинет «Ювентус» в конце этого сезона.