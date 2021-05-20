«Ювентус» не потерпел ни одного поражения в этом сезоне, когда на воротах стоял Буффон

Туринский клуб выиграл Кубок Италии

Джанлуиджи Буффон / Фото: Getty Images

Туринский «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне, если на воротах стоял Джанлуиджи Буффон, сообщает Opta.

В нынешнем сезоне Буффон провел 14 матчей за «Ювентус», в которых команда одержала 12 побед и дважды сыграла вничью.

Отметим, что в последнем матче Буффона «Ювентус» выиграл Кубок Италии.

Напомним, 43-летний Буффон покинет «Ювентус» в конце этого сезона.