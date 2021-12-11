«Ювентус» не смог обыграть новичка Серии А

Туринцы потеряли очки с «Венецией»

Фото: Juventus

«Ювентус» в матче 17-го тура Серии А на выезде сыграл вничью с «Венецией».

Примечательно, что матч получился равным и без явного преимущества гостей. «Венеция» дала бой и сумела зацепиться за результат в матче.

Правда, именно «Юве» открыл счет. Сделал это Мората в первом тайме. Но уже в начале второй половины Араму его сравнял. В итоге, матч так и завершился вничью.

«Ювентус» идет 6-м в таблице Серии А. От лидера команду отделяет 10 очков.

Серия А. 17-й тур:

«Венеция» – «Ювентус» 1:1

Голы: Араму, 55 – Мората, 32

«Венеция»: Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).

«Ювентус»: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Соуле, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).