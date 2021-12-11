«Ювентус» не смог обыграть новичка Серии А
«Ювентус» в матче 17-го тура Серии А на выезде сыграл вничью с «Венецией».
Примечательно, что матч получился равным и без явного преимущества гостей. «Венеция» дала бой и сумела зацепиться за результат в матче.
Правда, именно «Юве» открыл счет. Сделал это Мората в первом тайме. Но уже в начале второй половины Араму его сравнял. В итоге, матч так и завершился вничью.
«Ювентус» идет 6-м в таблице Серии А. От лидера команду отделяет 10 очков.
Серия А. 17-й тур:
«Венеция» – «Ювентус» 1:1
Голы: Араму, 55 – Мората, 32
«Венеция»: Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).
«Ювентус»: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Соуле, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).
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