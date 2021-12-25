«Ювентус» не сможет подписать Влаховича

«Фиорентина» запросит 80 миллионов евро за серба

Фото: ACF Fiorentina

«Ювентус» не сможет подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича зимой.

«Фиалки» запросят 80 миллионов евро за 21-летнего серба, тогда как у «Юве» нет таких денег. Туринцы надеются подписать игрока летом.

Впрочем, есть другие клубы, заинтересованные в трансфере игрока. Среди них – «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Сити», сообщает Il Messaggero. Все они готовы выплатить требуемую сумму.

Сам Влахович отказался от нового контракта с нынешней командой и надеется на трансфер.

Серб уже успел стать новым рекордсменом «Фиорентины».