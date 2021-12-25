Очередной гол Влаховича помог «Фиорентине» отыграться с 0:2 с «Сассуоло»
«Ювентус» не сможет подписать Влаховича
«Фиорентина» запросит 80 миллионов евро за серба
22:28
Фото: ACF Fiorentina
«Ювентус» не сможет подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича зимой.
«Фиалки» запросят 80 миллионов евро за 21-летнего серба, тогда как у «Юве» нет таких денег. Туринцы надеются подписать игрока летом.
Впрочем, есть другие клубы, заинтересованные в трансфере игрока. Среди них – «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Сити», сообщает Il Messaggero. Все они готовы выплатить требуемую сумму.
Сам Влахович отказался от нового контракта с нынешней командой и надеется на трансфер.
Серб уже успел стать новым рекордсменом «Фиорентины».
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