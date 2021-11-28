«Ювентус» не забил в матче чемпионата Италии впервые с августа

Команда Аллегри уступила «Аталанте» в родных стенах

Мойзе Кин / Фото: Getty Images

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде победила «Ювентус» (1:0).

Отметим, что команда Массимилиано Аллегри не забила в рамках чемпионата Италии впервые с августа 2021-го года, когда «Ювентус» проиграл «Эмполи» со счетом 0:1.

Голевая серия команды в Серии А насчитывала 11 матчей.

Напомним также, что «Аталанта» переиграла «Ювентус» на выезде в Серии А впервые за 32 года. Кроме того, «Ювентус» не может переиграть «Аталанту» в последних 4-х матчах – 2 поражения и 2 ничьи.

В турнирной таблице чемпионата Италии «бьянконери» опустились уже на 8-е место.