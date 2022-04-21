«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

«Старая Синьора» в решающей битве встретится

«Ювентус» сыграет в финале Кубка Италии / Фото: Twitter JuventusFC

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» на стадионе «Альянц» встретился с «Фиорентиной».Первый матч во Флоренции, который был сыгран еще 2 марта, команда из Турина выиграла благодаря автоголу в компенсированное время. Поэтому командуустраивала и ничья. Однако «бьянконери» после того, как в начале встречи чуть не пропустили, активнее заиграли в нападении – на 32 минутевывел «Юве» вперед. Этот гол стал единственным в первом тайме.Во второй 45-минутке «Ювентус» забил третий мяч, но VAR отменил гол. Точку в матче на 90+4 поставилпосле паса– 2:0.– «Фиорентина» 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Бернардески 32, Данило 90+4

«Ювентус»: Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески, Мората (Дибала, 66), Влахович.

«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 63), Артур, Гонсалес.

Предупреждения: Де Шильо (45), Мартинес (72).