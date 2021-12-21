«Ювентус» обыграл «Кальяри» и вновь поднялся в зону еврокубков
В 19-м туре чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Кальяри» в родных стенах.
Серия А, 19-й тур
«Ювентус» – «Кальяри» 2:0
Голы: Кин, 40, Бернардески, 83
«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо (Маккенни, 46), Бентанкур, Артур (Локателли, 83), Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 89), Бернардески (Де Шильо, 89), Кин (Кулусевски, 72).
«Кальяри»: Краньо, Белланова, Чеппителли, Дзаппа, Карбони, Ликояннис, Далберт (Кейта Бальде, 84), Дейола (Олива, 71), Грасси, Жоао Педро, Перейро (Паволетти, 64).
Предупреждения: Карбони (24), Далберт (35), Паволетти (85).
В турнирной таблице Серии А команда Аллегри поднялась на 5-е место, набрав 34 очка. Но у «Ромы» и «Фиорентины», у которых на 3 балла меньше, есть по матчу в запасе.
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