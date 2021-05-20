«Ювентус» определится с будущим Пирло уже в ближайшие дни

Наставник может покинуть Турин

Андреа Пирло / фото - Getty Images

Руководство «Ювентуса» определиться с будущим Андреа Пирло уже в ближайшие дни.

По информации портала Football Italia, в понедельник, 24-го мая, боссы туринского гранда соберутся на внеплановое совещание, где и решат, что делать с 42-летним специалистом.

В текущем сезоне Пирло привел «Юве» к победе в Кубке Италии. В таблице Серии А туринцы идут на 5-м месте и могут не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в этом сезоне, когда на воротах стоял Буффон.