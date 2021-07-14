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«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро
Госенс останется в клубе
13:28
Фото: AFP
Защитник «Аталанты» Робин Госенс останется в клубе.
Переговоры по 27-летнему футболисту вел «Ювентус», но свернул их. Туринцев отпугнула цена в 50 миллионов евро за немца, сообщает Football-Italia.
Госенс также интересен клубам Германии и АПЛ, но, похоже, останется в «Аталанте».
Он также отыграл четыре матча за сборную Германии на Евро-2020.
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