«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро

Госенс останется в клубе

Фото: AFP

Защитник «Аталанты» Робин Госенс останется в клубе.

Переговоры по 27-летнему футболисту вел «Ювентус», но свернул их. Туринцев отпугнула цена в 50 миллионов евро за немца, сообщает Football-Italia.

Госенс также интересен клубам Германии и АПЛ, но, похоже, останется в «Аталанте».

Он также отыграл четыре матча за сборную Германии на Евро-2020.