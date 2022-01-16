«Ювентус» победил «Удинезе» и догнал «Аталанту» по очкам

Но у команды Малиновского есть 2 матча в запасе

Фото: Twitter Ювентуса

В 22-м туре Серии А «Ювентус» в родных стенах был сильнее «Удинезе».

Команда Аллегри забила по мячу в каждом из таймов – соперник ничем ответить не сумел.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» набрал 41 очко, столько же и у «Аталанты», которая идет 4-й, но у бергамасков на 2 сыгранных матча меньше.

Серия А, 22-й тур

«Ювентус» – «Удинезе» 2:0

Голы: Дибала, 19, Маккенни, 79

«Ювентус»: Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Ругани, Пеллегрини (Де Шильо, 57), Кулусевски (Бернардески, 46), Артур (Локателли, 46), Бентанкур (Рабьо, 82), Маккенни, Дибала, Кин (Мората, 64).

«Удинезе»: Паделли, Перес, Нюйтинк, Зегелар, Соппи (Саксесс, 81), Арслан (Самарджич, 85), Уолас (Яяло, 81), Макенго, Удоджи, Бету, Деулофеу (Пуссетто, 66).

Предупреждения: Артур (23), Соппи (34), Зегелар (77).