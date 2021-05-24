Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» показал худший результат за 10 лет по набранным очкам
Команда смогла финишировать в топ-4
14:21
Фото: Juventus
«Ювентус» завершил сезон Серии А на 4-й строчке.
Команда по итогам сезона набрала 78 очков. Это худший показатель клуба за 10 лет.
В сезоне 2010/11 «Ювентус» набрал 58 очко, заняв итоговое 7 место. В том сезоне чемпионом стал «Милан».
В нынешнем сезоне «Ювентус» сумел финишировать в топ-4 и сыграет в Лиге чемпионов.
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