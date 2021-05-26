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«Ювентус» покинул спортивный директор, который работал в клубе 11 лет

Паратичи пришел в туринский клуб в 2010-м
Футбол Серия А (Италия)
16:59
«Ювентус» покинул спортивный директор, который работал в клубе 11 лет
Фабио Паратичи / Фото: Twitter

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи покидает свой пост, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Причины ухода Паратичи со своей должности не сообщаются.

Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010-го года, при нем команда выиграла 19 трофеев: 9 чемпионств Италии, 5 Кубков и Суперкубков страны, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.

Напомним, в завершившемся сезоне Серии А «Ювентус» занял 4-е место.

Петр Приходько
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