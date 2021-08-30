«Ювентус» нашел замену Роналду в «Эвертоне»
«Ювентус» попытается вернуть Пьянича
«Барселона» готова отпустить игрока
11:45
Фото: Marca
«Ювентус» вновь попытается вернуть полузащитника Миралема Пьянича из «Барселоны».
Каталонцы не рассчитывают на игрока и ищут ему команду. «Ювентус» намерен этим воспользоваться, сообщает gazzetta.it.
Сам игрок готов вернуться в Италию и рассчитывать на успешные переговоры. Правда, у «Юве» есть и другие варианты.
Пьянич перешел в «Барселону» год назад, но отыграл за команду лишь 19 матчей.
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