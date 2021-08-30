«Ювентус» попытается вернуть Пьянича

«Барселона» готова отпустить игрока

Фото: Marca

«Ювентус» вновь попытается вернуть полузащитника Миралема Пьянича из «Барселоны».

Каталонцы не рассчитывают на игрока и ищут ему команду. «Ювентус» намерен этим воспользоваться, сообщает gazzetta.it.

Сам игрок готов вернуться в Италию и рассчитывать на успешные переговоры. Правда, у «Юве» есть и другие варианты.

Пьянич перешел в «Барселону» год назад, но отыграл за команду лишь 19 матчей.