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«Ювентус» рассчитался с Сарри

Тренер может возглавить другой клуб
Футбол Серия А (Италия)
08:10
«Ювентус» рассчитался с Сарри
Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри освободился от контракта с клубом.

Руководство туринского клуба выплатило 62-летнему итальянцу два с половиной миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Sky Sport Italia.

Соглашение с Сарри было подписано на три года. Впрочем, уволен он был после первого года работы в клубе. Все это время «Юве» платил ему зарплату.

Теперь же клуб выплатил все Маурицио, который сможет возглавить новый клуб. Он ведет переговоры с «Лацио».

Андрей Усмонов
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Теги

Ювентус Маурицио Сарри

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