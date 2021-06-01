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«Ювентус» рассчитался с Сарри
Тренер может возглавить другой клуб
08:10
Фото: Sky Sports
Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри освободился от контракта с клубом.
Руководство туринского клуба выплатило 62-летнему итальянцу два с половиной миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Sky Sport Italia.
Соглашение с Сарри было подписано на три года. Впрочем, уволен он был после первого года работы в клубе. Все это время «Юве» платил ему зарплату.
Теперь же клуб выплатил все Маурицио, который сможет возглавить новый клуб. Он ведет переговоры с «Лацио».
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