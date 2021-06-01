«Ювентус» рассчитался с Сарри

Тренер может возглавить другой клуб

Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри освободился от контракта с клубом.

Руководство туринского клуба выплатило 62-летнему итальянцу два с половиной миллиона евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Sky Sport Italia.

Соглашение с Сарри было подписано на три года. Впрочем, уволен он был после первого года работы в клубе. Все это время «Юве» платил ему зарплату.

Теперь же клуб выплатил все Маурицио, который сможет возглавить новый клуб. Он ведет переговоры с «Лацио».