«Ювентус» разгромом соперника добыл путевку в 1/4 Кубка Италии
В матче 1/8 Кубка Италии «Ювентус» в Турине принимал «Сампдорию».
На 25-й минуте «зебры» повели в счете благодаря голу Куадрадо. Во втором тайме Ругани помог хозяевам развить преимущество, на что гости ответили голом Конти.
Но «синьора» смогла довести дело до разгрома. Отличились Дибала и Мората.
Подопечные Аллегри вышли в 1/4 турнира, где они сыграют с победителем пары «Сассуоло» – Кальяри».
Кубок Италии, 1/8 финала
«Ювентус» – «Сампдория» 4:1
Голы: Куадрадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (пен.) – Конти, 63.
«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Данило (Кьеллини, 62), Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Аке, 75), Рабьо, Локателли, Артур (Бентанкур, 75), Кулусевски (Дибала, 62), Мората (Кайо Жорже, 79).
«Сампдория»: Фальконе, Конти (Кандрева, 64), Берешиньски, Мурру, Маньяни, Ауджелло (Дрэгушин, 81), Ринкон, Торсбю (Роналду Виейра, 64), Аскильдсен, Капуто (Чьерво, 85), Торрегросса (Габбьядини, 64).
Предупреждения: Алекс Сандро (78), Ринкон (85), Роналду Виейра (88).
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