«Ювентус» согласовал переход чемпиона Европы, которого сватали в «Шахтер»

Туринский клуб арендует хавбека с последующим обязательным выкупом

Мануэль Локателли / Фото - Eurosport

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Хавбек отправится в двухгодичную аренду «Ювентусу». Соглашение будет содержать пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро. Также будут предусмотрены бонусы.

По информации Фабрицио Романо, Локателли после завершения аренды будет связан отношениями с «бьянконери» до 2026 года. Сейчас клубы завершают оформление сделки, вскоре игрок пройдет медобследование.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Шахтера».