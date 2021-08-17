Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен
«Ювентус» согласовал переход чемпиона Европы, которого сватали в «Шахтер»
Туринский клуб арендует хавбека с последующим обязательным выкупом
18:01
Мануэль Локателли / Фото - Eurosport
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Хавбек отправится в двухгодичную аренду «Ювентусу». Соглашение будет содержать пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро. Также будут предусмотрены бонусы.
По информации Фабрицио Романо, Локателли после завершения аренды будет связан отношениями с «бьянконери» до 2026 года. Сейчас клубы завершают оформление сделки, вскоре игрок пройдет медобследование.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Шахтера».
Комментарии 0