«Ювентус» согласовал с Райолой длительный контракт для Доннаруммы

Названа также зарплата молодого голкипера

Джанлуиджи Доннарумма / Фото - ФК Милан

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

По данным источника, туринцы рассчитывают заполучить 22-летнего игрока в качестве свободного агента. Игрок подпишет контракт до 2026 года с заработной платой 10 млн евро в год.

На Доннарумму также претендует и «Барселона». Однако отмечается, что представители «бьянконери» уже согласовали контракт с агентом футболиста Мино Райолой.

Также главный потенциальный конкурент итальянца по позиции Войцех Шченсны может покинуть клуб. Его менеджер занимается трансфером поляка в АПЛ.

Сообщалось, что Доннарумму в «Ювентусе» хочет видеть главный тренер Массимилиано Аллегри.