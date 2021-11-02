«Ювентус» справился с питерским «Зенитом» и добыл путевку в 1/8 ЛЧ

Туринцы выиграли все 4 своих матча

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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Турине принимал «Зенит».

Счет уже на 11-й минуте открыл форвард «синьоры» Пауло Дибала.

Вслед за ним отличился его одноклубник – Леонардо Бонуччи. Правда защитник отправил мяч в свои ворота.

Во второй половине встречи туринцев вновь вывел вперед все тот же Дибала, реализовав 11-метровый удар.

Счет до разгромного довели Федерико Кьеза и Альваро Мората, но питерцы на последних минутах смогли оформить гол престижа, усилиями Сердара Азмуна.

«Ювентус» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав максимальное количество очков. «Челси» же расположился на второй строчке, опережая питерцев на 6 пунктов.

Лига чемпионов, группа Н

«Ювентус» – «Зенит» 4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (пен.), Кьеза, 73, Мората, 82 – Бонуччи, 26 (автогол), Азмун, 90+2.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи (Ругани, 85), де Лигт, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала (Кулусевски, 86), Бернардески (Рабьо, 80).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Караваев (Малком, 59), Сутормин, Барриос, Мостовой (Круговой, 59), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 75).

Предупреждения: Ловрен (54), Локателли (68), Кулусевски (89).