«Ювентус» сыграл вничью с «Наполи», продлив беспроигрышную серию до семи матчей

«Зебры» оправились после катастрофического старта сезона

фото - Sky Sports

В матче 20-го тура Серии А «Ювентус» в Турине принимал «Наполи».

Уже не 23-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Дриса Мертенса.

«Синьора» же смогла ответить лишь на 53-й минуте, когда Федерико Кьеза сравнял счет.

Команды так и не выявили победителя, а подопечные Аллегри смогли продлить свою беспроигрышную серию до 7-ми матчей. «Зебры» вплотную подобрались к зоне Лиги чемпионов.

«Наполи» же отстал от лидирующих миланских клубов в турнирной таблице Серии А.

Серия А, 20-й тур

«Ювентус» – «Наполи» 1:1

Голы: Кьеза, 53 – Мертенс, 23.

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 75), Рабьо (Бентанкур, 66), Локателли, Маккенни, Куадрадо, Мората (Кин, 75), Бернардески (Дибала, 66), Кьеза (Кулусевски, 81).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям, Демме, Лоботка (Дзаноли, 90), Зелиньски, Мертенс (Петанья, 89), Инсинье, Политано (Элмаз, 76).

Предупреждения: Алекс Сандро (44), Демме (87), Дибала (90).