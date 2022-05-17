Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»
Нічию римлянам приніс результативний удар Мілінковіча-Савича
07:55
«Ювентус» – «Лаціо» / Фото - news.postuszero.comУ матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2021/2022 «Ювентус» приймав римський «Лаціо». Зустріч відбулася на стадіоні «Альянц Стедіум» у Турині та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.
На 10-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Ювентуса» Душан Влахович. Результативну передачу віддав форвард Альваро Мората. На 36-й хвилині Мората зміцнив перевагу туринської команди, забивши гол після передачі хавбека Хуана Куадрадо.
На 51-й хвилині зустрічі захисник «Ювентуса» Алекс Сандро відправив м'яч у власні ворота. Наприкінці матчу на шостій доданій до другого тайму хвилині підсумковий рахунок встановив хавбек «Лаціо» Сєргєй Мілінкович-Савіч.
Серія А. 37-й тур
«Ювентус» – «Лаціо» 2:2
Голи: Влахович, 10, Мората, 36 – Алекс Сандро автогол, 51, Мілінковіч-Савич, 90+6
«Ювентус»: Перін, Кьєлліні (де Лигт, 18), Бонуччі, Алекс Сандро, Локателлі (Аке, 62), Міретті, Куадрадо, Мората (Пеллегріні, 62), Дібала (Палумбо, 78), Бернардескі, Влахович (Кін, 62)
«Лаціо»: Стракоша, Ачербі, Габаррон, Марушич, Луїс Альберто (Башич, 76), Катальді (Лейва, 77), Мілінковіч-Савич, Ладзарі (Раду, 84), Дзакканьі, Феліпе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52).
Попередження: Ачербі, Мілінкович-Савіч, Габаррон – Куадрадо, Аке, Бернардескі
Туринський «Ювентус» набрав 70 очок і посідає 4-е місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Римський «Лаціо» (63) – на 5-му місці.
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