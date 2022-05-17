«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»

Нічию римлянам приніс результативний удар Мілінковіча-Савича

«Ювентус» – «Лаціо» / Фото - news.postuszero.com

У матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2021/2022 «Ювентус» приймав римський «Лаціо». Зустріч відбулася на стадіоні «Альянц Стедіум» у Турині та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.На 10-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Ювентуса». Результативну передачу віддав форвард. На 36-й хвилині Мората зміцнив перевагу туринської команди, забивши гол після передачі хавбекаНа 51-й хвилині зустрічі захисник «Ювентуса»відправив м'яч у власні ворота. Наприкінці матчу на шостій доданій до другого тайму хвилині підсумковий рахунок встановив хавбек «Лаціо»«Ювентус» – «Лаціо» 2:2: Влахович, 10, Мората, 36 – Алекс Сандро автогол, 51, Мілінковіч-Савич, 90+6: Перін, Кьєлліні (де Лигт, 18), Бонуччі, Алекс Сандро, Локателлі (Аке, 62), Міретті, Куадрадо, Мората (Пеллегріні, 62), Дібала (Палумбо, 78), Бернардескі, Влахович (Кін, 62): Стракоша, Ачербі, Габаррон, Марушич, Луїс Альберто (Башич, 76), Катальді (Лейва, 77), Мілінковіч-Савич, Ладзарі (Раду, 84), Дзакканьі, Феліпе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52).: Ачербі, Мілінкович-Савіч, Габаррон – Куадрадо, Аке, БернардескіТуринський «Ювентус» набрав 70 очок і посідає 4-е місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Римський «Лаціо» (63) – на 5-му місці.