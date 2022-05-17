Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Саутгемптон - Ливерпуль -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
10:00
Богатыри
10:00
Бразильское джиу-джитсу. Международный турнир TMS GRAND PRIX. Днепр

«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»

Нічию римлянам приніс результативний удар Мілінковіча-Савича
Футбол Серия А (Италия)
07:55
«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»
«Ювентус» – «Лаціо» / Фото - news.postuszero.com
У матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2021/2022 «Ювентус» приймав римський «Лаціо». Зустріч відбулася на стадіоні «Альянц Стедіум» у Турині та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

На 10-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Ювентуса» Душан Влахович. Результативну передачу віддав форвард Альваро Мората. На 36-й хвилині Мората зміцнив перевагу туринської команди, забивши гол після передачі хавбека Хуана Куадрадо

На 51-й хвилині зустрічі захисник «Ювентуса» Алекс Сандро відправив м'яч у власні ворота. Наприкінці матчу на шостій доданій до другого тайму хвилині підсумковий рахунок встановив хавбек «Лаціо» Сєргєй Мілінкович-Савіч.
Серія А. 37-й тур

«Ювентус» – «Лаціо» 2:2 

Голи: Влахович, 10, Мората, 36 – Алекс Сандро автогол, 51, Мілінковіч-Савич, 90+6

«Ювентус»: Перін, Кьєлліні (де Лигт, 18), Бонуччі, Алекс Сандро, Локателлі (Аке, 62), Міретті, Куадрадо, Мората (Пеллегріні, 62), Дібала (Палумбо, 78), Бернардескі, Влахович (Кін, 62)

«Лаціо»: Стракоша, Ачербі, Габаррон, Марушич, Луїс Альберто (Башич, 76), Катальді (Лейва, 77), Мілінковіч-Савич, Ладзарі (Раду, 84), Дзакканьі, Феліпе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52).

Попередження: Ачербі, Мілінкович-Савіч, Габаррон – Куадрадо, Аке, Бернардескі

Туринський «Ювентус» набрав 70 очок і посідає 4-е місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Римський «Лаціо» (63) – на 5-му місці. 
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Лацио

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
Футбол Серия А (Италия)
16 мая 16:23
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 мая 12:26
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
«Інтер» у додатковий час дотиснув «Ювентус» та виграв Кубок Італії вперше з 2011 року
Футбол Серия А (Италия)
12 мая 08:24
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Футбол Серия А (Италия)
11 мая 19:51
Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Голанд мав стати гравцем «Ювентуса», однак відмовив туринцям – вони хотіли віддати його в оренду
Футбол Серия А (Италия)
11 мая 14:52
Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Аллегрі – про фінал Кубку Італії: «Гарно завершити сезон – це найкраща підготовка до сезону наступного»
Футбол Серия А (Италия)
11 мая 10:55

Новости: Футбол

Сікан: «Ми боремось за Україну і можемо потрапити на чемпіонат світу»
Сікан: «Ми боремось за Україну і можемо потрапити на чемпіонат світу»
Сборная Украины
09:52
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Лига 1 (Франция)
09:24
Гюндоган може залишити «Манчестер Сіті». Німець вирушив до Мадрида
Гюндоган може залишити «Манчестер Сіті». Німець вирушив до Мадрида
Премьер-Лига (Англия)
08:53
Ярмоленко: «Якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в «Динамо»
Ярмоленко: «Якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в «Динамо»
Украинские легионеры
08:24
«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»
«Ювентус» у компенсований час втратив перемогу в матчі з «Лаціо»
Серия А (Италия)
07:55
«Арсенал» на виїзді програв «Ньюкаслу» та залишився поза бортом зони Ліги чемпіонів
«Арсенал» на виїзді програв «Ньюкаслу» та залишився поза бортом зони Ліги чемпіонів
Премьер-Лига (Англия)
07:32
«Баварія» може провернути трансфер одноклубника Миколенка
«Баварія» може провернути трансфер одноклубника Миколенка
Премьер-Лига (Англия)
16 мая 22:54
«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро
«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро
Украинская Премьер-лига
16 мая 22:25
Одноклубник Яремчука может стати гравцем «Атлетіко»
Одноклубник Яремчука может стати гравцем «Атлетіко»
Примерa (Испания)
16 мая 21:53
Все новости

Популярные новости

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 09:05
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:23
Все новости